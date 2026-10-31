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НовостиВ мире31 октября 2026 8:12

«Не достигли необходимого уровня»: в ФРГ заявили о провале испытаний зенитных комплексов

Rheinmetall признал неудовлетворительными испытания комплексов Skyranger
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Rheinmetall признал неудовлетворительными испытания комплексов Skyranger. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Rheinmetall признал неудовлетворительными испытания комплексов Skyranger. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал, что его зенитные комплексы Skyranger показали неудовлетворительные результаты в ходе испытаний в Швеции. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на официального представителя компании.

«Испытания в Швеции показали неудовлетворительный результат. Мы пока не достигли необходимого уровня», — цитирует издание слова представителя концерна, комментировавшего испытания.

По данным газеты, в тестировании комплексов и проверке их возможностей принимали участие украинские операторы беспилотных летательных аппаратов.

Накануне в Бундесвере признали критическое отставание от России в радиоэлектронной борьбе. Превосходство российских технологий немецкая армия ощутила во время разведывательной операции «Бдительная сова».