Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 октября 2026 8:34

«Виснут на проводах и ожидают цели»: ВСУ придумали новую тактику использования БПЛА

Боец Софон: ВСУ начали применять новую тактику использования БПЛА
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ внедрили новую тактику ожидания целей с помощью БПЛА

ВСУ внедрили новую тактику ожидания целей с помощью БПЛА

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую тактику применения беспилотников, подвешивая их на проводах линий электропередачи вдоль дорог. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Софон.

По его словам, дроны закрепляются на ЛЭП вдоль ключевых трасс и маршрутов движения, переходя в режим ожидания. Основными целями для таких беспилотников становятся грузовые автомобили и мобильные огневые группы.

«Они автоматически активируются при обнаружении цели», — уточнил военнослужащий, отметив, что такой метод позволяет противнику скрытно дежурить на потенциальных путях следования техники.

Днем ранее, 30 октября, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили шесть ракет большой дальности «Нептун», а также примерно 6,9 тысяч беспилотников самолетного типа.