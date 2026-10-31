ВС РФ поразили цеха промзоны «Протон» в Харькове Фото: REUTERS.

Российские Вооруженные силы в ночь на 31 октября нанесли удар по цехам на территории промышленной зоны «Протон» в Харькове, где осуществлялось производство комплектующих для вооружения и военной техники украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, ночью российские войска продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической и энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также по морским судам, используемым для нужд украинских войск.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты в районе промзоны «Протон» были успешно поражены.

Как писал сайт KP.RU, в министерстве также сообщили, что в Киеве высокоточным ударом российской армии была поражена ТЭЦ-6, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики. В военном ведомстве РФ отмечают, что удары наносятся исключительно по объектам военной и обеспечивающей ВСУ инфраструктуры.