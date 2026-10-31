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НовостиПолитика31 октября 2026 8:55

Средства ПВО РФ за сутки сбили четыре «Фламинго» и две ракеты «Нептун»

ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Средства ПВО РФ за сутки сбили четыре «Фламинго» и две ракеты «Нептун»

Средства ПВО РФ за сутки сбили четыре «Фламинго» и две ракеты «Нептун»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, в рамках выполнения боевых задач Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее, 30 октября, в российском оборонном ведомстве сообщали, что за прошедшую неделю средства ПВО ликвидировали шесть ракет «Нептун», а также порядка 6,9 тысячи беспилотников самолетного типа.