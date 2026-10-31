«Я — маменькин сынок»: Евгений Миронов рассказал, что всю жизнь живет под контролем матери в одной квартире

Евгений Миронов заявил, что всю жизнь живет с матерью в одной квартире Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Народный артист России и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов признался, что всю жизнь проживает в одной квартире со своей матерью Тамарой Мироновой. Об этом актер рассказал в интервью для YouTube-канала Алеко Надиряна.

Артист назвался «маменькиным сынком» и отметил, что находится под постоянным контролем, однако счастлив засыпать и просыпаться рядом с близкими. В то же время Миронов подчеркнул, что со своим ребенком выстраивал бы иную модель отношений, предоставляя больше свободы, которой ему самому не хватало.

«Я живу с ней всю жизнь вместе, мы просто живем вместе одной семьей, в одной квартире всю жизнь. Это часть меня, я не буду готов к ее уходу», — заявил актер, добавив, что испытывает сильный страх потери матери.

Тамаре Мироновой в апреле исполнилось 85 лет.

Накануне Евгений Миронов рассказал о своем 11-летнем сыне Петре, которого долго скрывал от публики. По словам 59-летнего актера, ему не всегда легко находить общий язык с подростком. Петр проявляет сильный характер, с которым отцу бывает трудно справиться.