Евгений Миронов сделал признание о сыне Петре: "У нас особая семья"

Евгений Миронов рассказал о личном Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Евгений Миронов дал редкий комментарий о сыне, которого долго прятал. По словам 59-летнего артиста, ему не всегда удается находить общий язык с 11-летним Петром. Подросток проявляет характер, с которым молодому отцу нелегко совладать.

Евгений Миронов ни разу не был женат и тщательно скрывает личную жизнь. На днях он признался, что сейчас у Петра начинается "непростой" переходный период. Отцу приходится "учиться терпению".

Актер обожает сына Петю Фото: Евгения ГУСЕВА.

"Говорят, похож на меня. Но сейчас у него появилось на все свое мнение. Причем он долго аргументирует, и я учусь с терпением к этому относиться. Потому что все равно знаю, что будет по-другому. Но я учусь терпению выслушать его и дальше найти способ, как сделать по-своему. Иногда получается, иногда нет", - поделился звезда "Пепла" в рамках проекта "Мой монолог".

Актер отметил, что с появлением ребенка стал смотреть на мир его глазами. "Мне этого не хватало. Я это очень остро почувствовал. Сейчас это очень много для меня значит", - сказал он. После чего добавил, что в воспитании Петра полагается на интуицию.

Евгений пытался читать книги по подростковой психологии, но они "не помогли вообще". "Какие-то азы можно узнать, но тут индивидуальный подход", - отметил Миронов.

После чего отметил, что воспитывает своего ребенка не так, как его растила мама Тамара Петровна, с которой у актера тесная связь. Женщина живет в доме знаменитого сына и помогает с внуком.

"Я под контролем. Я маменькин сынок. Но я какой-то вывод из этого делаю, потому что я бы так своего ребёнка близко к себе не приближал. Нужна свобода, которой у меня не было", - заявил Евгений.

Отец и сын очень похожи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

При этом он не скрывает, что очень боится потерять маму. "Я живу с ней всю жизнь вместе, мы просто живем вместе вот одной семьей, в одной квартире. Можете себе представить? Это часть меня, я не буду готов к ее уходу. Это уже часть меня. У нас особая семья, мы все спаяны", - сказал Народный артист России.

Напомним, единственный сын Миронова родился в 2015 году. О его появлении на свет актер рассказал, когда мальчику исполнилось пять лет. Петр учится в престижной московской гимназии с музыкально-драматическим уклоном. В 2023 году он сыграл главную роль в спектакле "Петя и волк" вместе с отцом.

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