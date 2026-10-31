Меркель уверена, что следующим президентом Германии должна быть женщина Фото: REUTERS.

Следующим президентом Германии впервые в истории страны должна стать женщина. Такое мнение выразила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью, о котором сообщает журнал Spiegel.

Политик прокомментировала предстоящую смену главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера. Она обратила внимание, что за 77 лет существования Федеративной Республики Германия президентский пост еще ни разу не занимала женщина.

«Каждый должен задать себе вопрос: "Не пора ли?"» — отметила Меркель.

При этом бывший канцлер отказалась называть конкретных кандидаток на должность главы государства. Однако она подчеркнула, что лично знает женщин, которые вполне могли бы справиться с обязанностями президента Германии.

Ранее уполномоченная правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер предложила избрать следующим президентом страны женщину из восточных регионов. По ее мнению, настало время, чтобы этот пост занял представитель восточных земель. Полномочия Штайнмайера истекают 18 марта 2027 года, а выборы нового главы государства назначены на 30 января. Решение примет Федеральное собрание Германии.

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