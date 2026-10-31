К ночи, когда президент прибыл в Конституционный суд и вступил в конфликт с инициаторами этого решения, здание было оцеплено полицией, вокруг него собрались сотни сторонников оппозиционной партии Фото: REUTERS.

В Польше разгорается серьёзный политический кризис, который противоборствующие стороны уже успели назвать госпереворотом и силовым захватом власти. После того как поддерживаемые премьер-министром Дональдом Туском судьи Конституционного суда объявили об отстранении неугодного председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского, президент Кароль Навроцкий отменил поездку в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву.

Хроника попытки госпереворота в Польше 31 октября 2026 года

К ночи, когда президент прибыл в Конституционный суд и вступил в конфликт с инициаторами этого решения, здание было оцеплено полицией, вокруг него собрались сотни сторонников оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS), которые поддерживают беспартийного Навроцкого. Трое человек были задержаны при попытке прорваться через ограждение и столкновений с правоохранителями.

Президент назвал произошедшее силовым захватом конституционного государственного органа, в PiS обвинил Туска в государственном перевороте. Премьер-министр же настаивает, что пытается восстановить законность и независимость судебной системы, очистив высший судебный орган от оппозиции.

Кароль Навроцкий отменил поездку в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву Фото: REUTERS.

Утром Навроцкий объявил о созыве экстренных консультаций с представителями парламентских сил 31 октября. Он заявил, что действия правительства несут угрозу безопасности страны, и потребовал вывести полицию с территории Конституционного суда. «Этой ночью произошло нарушение конституционного порядка и силовой захват государственного органа», — гласит его официальное заявление. Президент также заручился поддержкой первого председателя Верховного суда Збигнева Капиньского, который, по словам Навроцкого, тоже не признаёт действия судей законными.

Как начинался конфликт

Непосредственным поводом стало заявление судьи Анны Корвин-Пётровской вечером 30 октября об отстранении председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соxаньского на один месяц. Свое решение она мотивировала тем, что руководство суда препятствует работе судей, избранных действующим парламентом. В качестве правового основания она сослалась на статью 130 закона о системе общих судов, которая позволяет временно отстранять судей при определённых обстоятельствах. По логике Корвин-Пётровской, положение применимо и к судьям Конституционного суда.

Законность такой трактовки сразу вызвала серьёзные вопросы. Профессор Варшавского университета Марцин Матчак усомнился в наличии правовых оснований для подобного отстранения: «Я считаю Богдана Свенчковского худшим человеком, когда-либо занимавшим пост председателя Конституционного суда. Но я никогда не думал, что мне придётся его защищать. Правового основания для этого решения не существует по миллиону причин». Как пояснил правовед, статья 130 не распространяется на высший конституционный орган.

Дональд Туск Фото: REUTERS.

Тем не менее генпрокурор Вальдемар Журек в тот же день сообщил, что направил ходатайство о снятии судебного иммунитета с отстраненных Свенчковского и Соxаньского для возможного привлечения обоих к уголовной ответственности. Сторонники Туска настаивают, что без немедленного вмешательства работа суда оставалась бы заблокированной.

В Польше разгорается серьёзный политический кризис, который противоборствующие стороны уже успели назвать госпереворотом и силовым захватом власти Фото: REUTERS.

Туск и Навроцкий: конфликт, начавшийся задолго до этой ночи

Истоки нынешнего кризиса следует искать в 2015 году, когда к власти пришла консервативная партия PiS во главе с Ярославом Качиньским. Партия провела судебную реформу. Затем парламентское большинство от PiS назначило трех судей на места, которые уже были заняты представителями, избранными предыдущим созывом парламента, что породило многолетний спор о законности назначений и независимости суда. Европейские институты неоднократно пытались вмешаться в процесс, дело дошло до серьезного конфликта между Варшавой и Брюсселем и санкций за нежелание польских консерваторов ставить европейское право выше национального.

После прихода к власти в 2023 году коалиция Дональда Туска пообещала восстановить независимость судов, то есть убрать неугодных судей, за которыми стоят PiS, но так и не смогла реализовать свои планы. Заняв пост президента в 2025 году, Кароль Навроцкий, политически близкий к консерваторам, продолжил линию своего предшественника Анджея Дуды, блокируя ряд инициатив правительства, в том числе в вопросе судебных полномочий.

В Польше разгорается серьёзный политический кризис, который противоборствующие стороны уже успели назвать госпереворотом и силовым захватом власти Фото: REUTERS.

Весной 2026 года парламент избрал восемь новых судей Конституционного суда, но Навроцкий отказался принять присягу у пяти из них. Тогда эти судьи, которые во главе Корвин-Пётровской и затеяли вчерашний переворот, провели церемонию присяги в парламенте и объявили себя законными членами Конституционного суда. Однако председатель Свенчковский не признал их полноценными членами, в результате деятельность госорган была фактически парализована. Прибыв в здание суда этой ночью, Навроцкий в очередной раз указал Корвин-Пётровской, что не принял у нее присягу и не признает ее полномочий.

Что будет дальше

Пока ситуация остается крайне напряженное. Многое будет зависеть от парламентских консультаций, которые ожидаются сегодня. Если стороны смогут договориться о признании состава суда и процедуре формирования его руководства, кризис временно может быть купирован. Если же нет, Польша может присоединиться к череде уличных протестов и стычек с полицией, распространяющихся по Европе. Если же оппозиция и Навроцкий будут стоять на своем, европейские институты почти наверняка начнут новый виток давления и санкций на Варшаву. Для правительства Туска этот кризис — проверка прочности и готовности выполнять обещания. Для консерваторов способ отработать механизмы политической мобилизации и нанести удар по репутации оппонентов. Обе стороны действуют с оглядкой на предстоящие через год парламентские выборы.

Международная реакция пока остается сдержанной. Посол США в Польше Том Роуз призвал не допустить насилия и дальнейшей эскалации. Британский политик Найджел Фарадж заявил, что «аресты и рейд на Конституционный суд» направлены на защиту «недемократического Евросоюза». В рядах польских консерваторов из PiS ранее неоднократно заявляли о возможности выхода Польши из ЕС.

Фото: REUTERS.

На фоне слов главы польского МИД Радослава Сикорского, который ранее назвал «неловким моментом» участие Сергея Лаврова в министерской встрече стран G20 в США, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова поиронизировала над происходящим в соцсетях: «Кажется, к вечеру в Польше наступил тот самый неловкий момент?».

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