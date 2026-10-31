Банк Galicia в Аргентине начал блокировать счета релокантов из РФ и Белоруссии Фото: REUTERS.

Около 500 релокантов из России и Белоруссии намерены подать коллективный судебный иск против крупного аргентинского частного банка Galicia. Поводом для разбирательства стали массовые блокировки счетов, прекращение обслуживания и потеря доступа к денежным средствам, пишет Life.ru со ссылкой на публикации клиентов в социальной сети X.

С ограничениями столкнулись в том числе граждане России и Белоруссии, которые уже получили аргентинские паспорта. По словам пострадавших, счета закрывали без предварительного предупреждения, после чего они полностью лишились возможности управлять деньгами через мобильное приложение. Кроме того, некоторым клиентам отказывают в открытии новых счетов.

В самом банке свои действия объяснили «коммерческими соображениями». При этом отмечается, что на аналогичные проблемы жалуются и местные жители, а введенные ограничения не распространяются автоматически на всех владельцев российских паспортов. Банк Galicia является одним из крупнейших частных банков страны и традиционно пользуется популярностью среди экспатов.

Напомним, в начале октября власти Аргентины заявили об изменении правил приема заявок на гражданство за инвестиции. Условия включают взнос в казну 350 тыс. долларов или покупку гособлигаций на 800 тыс. долларов. Кроме того, кандидаты пройдут проверку законности средств, отсутствия судимости и репутации.

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