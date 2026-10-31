На Украине назвали дату поставок ракет Patriot: Киеву придется годами ждать подачку от США Фото: REUTERS.

Поставки Украине 500 ракет PAC-3 для американских зенитных комплексов Patriot могут начаться не раньше 2030 года. Об этом сообщил журналист Kyiv Post Алекс Рауфоглу со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, речь касается новых ракет, продажу которых ранее одобрил Госдепартамент США. Общая стоимость вооружений и сопутствующего оборудования составляет около 2,1 миллиарда долларов. При этом финансировать закупку будут партнеры и союзники Киева.

«Анонсированные США ракеты PAC-3 для Patriot идут с серьезной оговоркой: это новые ракеты, поставка которых ожидается не раньше 2030 года», — написал Рауфоглу в социальной сети X.

На длительные сроки поставок также пожаловался Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он признал, что получение 500 ракет могло бы стать «эффективной поддержкой украинской ПВО», однако фактически вооружение поступит лишь через несколько лет.

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара потребовал от западных союзников передать Киеву 10% имеющихся у них запасов ракет-перехватчиков. Просьба касалась в том числе боеприпасов для американских комплексов Patriot и немецких IRIS-T. С соответствующим предложением украинская сторона обратилась к нескольким европейским государствам. В Киеве рассчитывали таким образом восполнить дефицит средств противовоздушной обороны.

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