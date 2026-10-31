В Антарктиде заложат новую научную станцию: Федор Конюхов хочет изучать там морских млекопитающих и пингвинов

Федор Конюхов и Олег Дудкин заложат новую научную станцию в Антарктиде Фото: Мария ЛЕНЦ.

На острове Ливингстон (историческое название — Смоленск) у берегов Антарктиды появится новая отечественная научная станция. Проект будет реализован в рамках экспедиции известного путешественника Федора Конюхова и исследователя Олега Дудкина. Об этом «КП-Петербург» сообщили в фонде «Люди моря».

«Мы планируем построить модульный домик, а потом еще несколько строений, где в будущем смогут жить ученые. Проведем на острове несколько месяцев, берем с собой много оборудования», — рассказал Олег Дудкин, уточнив, что на этом месте установят метеорологическую и океанографическую станции и будут изучать морских млекопитающих и пингвинов.

Ключевым элементом базы станет российский измерительный комплекс «Океан.Станция», способный в автоматическом режиме и в реальном времени собирать и передавать данные о состоянии моря. По словам президента фонда «Люди моря» Артема Мельникова, эти сведения будут находиться в открытом доступе для мирового научного сообщества, а само оборудование пройдет проверку суровыми условиями зимовки.

Кроме того, участники экспедиции займутся мониторингом микропластика в регионе. Первую зимовку на объекте Федор Конюхов планирует провести самостоятельно.

Остров Смоленск был открыт более двухсот лет назад русской антарктической экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Местность известна как крупный «родильный дом» для морских птиц и место массового гнездования пингвинов.

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