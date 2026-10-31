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НовостиОбщество31 октября 2026 10:38

Горы золота нашли у экс-главы Краснодарского крайсуда: где теперь будут храниться слитки и монеты

В Гохран переданы изъятые у Чернова более тысячи золотых слитков и монет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Приставы передали в Гохран изъятые у Чернова более тысячи золотых слитков

Приставы передали в Гохран изъятые у Чернова более тысячи золотых слитков

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Судебные приставы передали в Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран) более тысячи золотых слитков и монет. Имущество было изъято по иску Генеральной прокуратуры РФ у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и членов его семьи. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«В рамках исполнительного производства в отношении членов семьи... Александра Чернова и других лиц судебные приставы передали в Гохран России свыше тысячи золотых слитков и монет», — сообщил глава ведомства.

Изъятие драгоценностей произошло в рамках исполнения решения суда по иску надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества, полученного из нескрываемых источников.

Ранее были конфискованы активы Чернова на 13 млрд рублей, включая земельные участки, коммерческую недвижимость и доли в различных бизнесах.

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