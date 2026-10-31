Прибалты ополчились на Собчак и ее семью: Журналистке запретили въезд в одну страну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Латвии журналистке Ксении Собчак и ее супругу, режиссеру Константину Богомолову, бессрочно запретили въезд в страну. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже в социальной сети X.

По словам главы латвийского МИД, оба россиянина внесены в список лиц, нежелательных для пребывания на территории государства.

«В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», — написала Браже.

Указанная статья латвийского законодательства позволяет министру иностранных дел самостоятельно принимать решения о запрете на въезд иностранным гражданам. При этом конкретные причины введения ограничений против Собчак и Богомолова дипломат не уточнила.

Ранее Латвия запретила въезд в страну спецпредставителю президента России Михаилу Швыдкому, а также сооснователям компании Smart Art Анастасии Карнеевой и Екатерине Винокуровой. Решение также приняла Байба Браже. Все трое оказались в списке нежелательных лиц на неопределенный срок. Ограничения были связаны с организацией участия России в Венецианской биеннале.

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