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НовостиВ мире31 октября 2026 11:15

Верховный лидер Ирана сообщил, кто должен определять условия окончания войны с США

Хаменеи: условия окончания войны с США определят иранские ВС и народ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Хаменеи: условия окончания войны с США определят иранские ВС и народ

Хаменеи: условия окончания войны с США определят иранские ВС и народ

Фото: REUTERS.

Время и условия завершения военного конфликта с США будут определяться Вооруженными силами (ВС) Ирана. С соответствующим заявлением выступил Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на встрече с командирами.

«Если враги вновь начнут военные или террористические атаки, именно вооруженные силы Исламской Республики и иранский народ определят время и условия их окончания», — сказано в сообщении канцелярии верховного лидера.

Как уточняет канцелярия, Хаменеи распорядился обновить банк целей так, чтобы активы США и Израиля оказались в зоне поражения иранской армии.

Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что американское руководство активно готовится к возобновлению военных действий против Ирана. По данным телеканала MS NOW, боевые действия могут начаться 4 ноября. По данным источников, дата выбрана из-за завершения выборов в Конгресс. При этом союзники Вашингтона стремятся деэскалировать конфликт, опасаясь ответных действий Тегерана.