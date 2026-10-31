Сын Кашпировского считает, что преданность отца работе разрушила их семью. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС.

Преданность Анатолия Кашпировского своему делу в конечном итоге стала причиной разрушения его семьи. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал проживающий в США Серджио Монтана, сын известного советского и российского психотерапевта.

«Отец был по-настоящему предан своему делу, но мне кажется, что в конечном итоге эта преданность разрушила нашу семью. Его работа сильно повлияла на нашу жизнь», — поделился Монтана.

Умер Анатолий Кашпировский: не стало легенды телеэфира Анатолий Кашпировский умер на 87-м году жизни. Психотерапевт прославился на всю страну сеансами массового гипноза. Его выступления собирали многомиллионную аудиторию

При этом пару дней назад Серджио Монтана обвинил вдову своего отца Гулизар Чалбашову в том, что она настроила его против семьи и исключила из наследства. Она оспаривает наследство сына, претендуя на недвижимость в Калифорнии. Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев подтвердил, что из-за ее претензий сын может потерять все имущество, включая дом, купленный на совместные средства