Нацбанк Сербии отозвал лицензию у популярного среди россиян банка ALTA Фото: EAST NEWS.

Нацбанк Сербии отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у популярного среди россиян банка ALTA. Причиной решения стало «существенное ухудшение финансового положения и угроза интересам вкладчиков», сообщили в пресс-службе регулятора.

«Было установлено, что за прошедший период финансовое состояние банка значительно ухудшилось, при этом возник риск дальнейшего ухудшения его финансового положения или ликвидности, что создало угрозу интересам вкладчиков», — заявили в Нацбанке.

По решению суда конкурсным управляющим финансовой организации будет назначено Агентство по страхованию вкладов. В течение семи рабочих дней ведомство обеспечит вкладчикам возможность получения застрахованных сумм в соответствии с законодательством.

Владельцем банка ALTA является предприниматель Давор Мацура. Местные средства массовой информации связывают его с Сербской прогрессивной партией, которую возглавляет бывший президент страны Александар Вучич.

Напомним, после победы «Студенческого списка» на выборах в Сербии потребовали допросить экс-президента Александра Вучича по делу о обрушении козырька на вокзале в Нови-Саде. Исполняющая обязанности президента Ана Брнабич назвала это «охотой на ведьм» и заявила, что цель — его политическое устранение.