Мать Сергея Соседова рассказала, кому достанется все его имущество

Мать Сергея Соседова заявила о разделе наследства погибшего сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов не оставлял официального завещания, в связи с чем все его имущество переходит ближайшим родственникам первой очереди по закону. Об этом в комментарии изданию aif.ru сообщила мать погибшего Антонина Петровна.

«Сергей никому ничего не завещал. Просто сейчас это по закону переходит к нам. Мне, сыну старшему Владимиру», — пояснила мать артиста.

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Известно, что в состав наследства входит дачный участок площадью восемь соток с небольшим деревянным домом без центрального водопровода и канализации в подмосковной деревне Митяево. Стоимость аналогичных объектов в данном районе начинается от 1,7 миллиона рублей.

По словам Антонины Петровны, сама она не планирует посещать загородную недвижимость по состоянию здоровья, поэтому заниматься дачей будет старший брат критика Владимир.

«На этой даче ничего такого, чему можно позавидовать, нет. Я туда раньше ездила, а сейчас уже не могу из-за здоровья, да и далеко это. Володя будет заниматься, брат Сережи», — заявила она.

Напомним, Сергей Соседов трагически погиб в возрасте 58 лет во время поездки в Нерюнгри, где он должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В результате падения с лестницы в гостинице телеведущий получил перелом основания черепа и кровоизлияние. Врачи не смогли спасти его жизнь.