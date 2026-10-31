Разговор Стубба и Путина стал поворотным: президент Финляндии раскрыл причины

Президент Финляндии Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким ключевым причинам.

«Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию», — сказал он в интервью национальному вещателю Yle, добавив, что этот разговор также дал «возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев».

По словам финского лидера, он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре инициировали контакт с российским руководством по просьбе украинской стороны, отметив, что «звонок состоялся в удачное время».

Стубб также обратил внимание на различия в подходах США и Европы: если Вашингтон выбрал роль посредника в мирных переговорах, то Брюссель и Финляндия безоговорочно поддерживают Киев. «Мы также передали это послание президенту Путину», — подчеркнул он, уточнив, что детали разговора заранее согласовывались с европейскими коллегами.

Ранее премьер-министр Норвегии назвал беседу содержательной и профессиональной, отметив при этом и разногласия. Стёре также подтвердил продолжение контактов.