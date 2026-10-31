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НовостиПолитика31 октября 2026 12:10

Разговор Стубба и Путина стал поворотным: президент Финляндии раскрыл причины

Стубб заявил, что звонок Путину стал поворотным моментом по трем причинам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Финляндии Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

Президент Финляндии Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким ключевым причинам.

«Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию», — сказал он в интервью национальному вещателю Yle, добавив, что этот разговор также дал «возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев».

По словам финского лидера, он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре инициировали контакт с российским руководством по просьбе украинской стороны, отметив, что «звонок состоялся в удачное время».

Стубб также обратил внимание на различия в подходах США и Европы: если Вашингтон выбрал роль посредника в мирных переговорах, то Брюссель и Финляндия безоговорочно поддерживают Киев. «Мы также передали это послание президенту Путину», — подчеркнул он, уточнив, что детали разговора заранее согласовывались с европейскими коллегами.

Ранее премьер-министр Норвегии назвал беседу содержательной и профессиональной, отметив при этом и разногласия. Стёре также подтвердил продолжение контактов.