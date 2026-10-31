Константинов назвал побрехеньками слова Зеленского об истории Украины и России Фото: REUTERS.

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина существовала до появления России, является псевдоисторической версией и пропагандой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Накануне Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси, отождествив ее с древнерусским государством. Он утверждает, что Украина якобы существовала в период, когда России «еще и в помине не было».

«Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: побрехеньки. Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», — заявил Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что подобные высказывания киевского руководства пропитаны ксенофобией и искажением исторической действительности. «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», — добавил он.

Ранее Зеленский подписал указ о якобы исторических территориях Украины. Глава киевского режима назвал свой указ восстановлением «правдивой версии истории».