Зеленский считает Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Соответствующее заявление политик сделал в видеообращении к населению по случаю Дня украинской государственности, который отмечается в стране 28 июля.

Зеленский добавил, что Украина – "неделимая и независимая страна", история которой насчитывает минимум 1,5 тысячи лет.

Слова украинского лидера прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев показал, как выглядит карта Украины в “пострадавшем от психотропных веществ” мозгу Владимира Зеленского.