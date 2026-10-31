Буданов* признал критическую зависимость Украины от помощи США Фото: REUTERS.

Украина находится в критической зависимости от помощи со стороны Вашингтона в сфере получения данных о воздушных угрозах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Его заявление подчеркивает роль систем разведки и указания целей, предоставляемых Вашингтоном киевскому режиму для работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и предупреждения ракетных ударов.

Незадолго до этих слов Владимир Зеленский выразил недовольство сроками поставок американских зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot. Он заявил, что передача вооружения отложена на несколько лет.

Ранее Буданов* признал, что удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России не повлияют на исход конфликта. По его словам, БПЛА могут служить лишь поддержкой для основных боевых действий, но не изменят их исход. Тогда же он отметил, что Киев испытывает трудности со сбиванием российских реактивных беспилотников и баллистических ракет.

*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом и экстремистом