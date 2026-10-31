Зеленский пожаловался на сроки поставок ракет PAC-3 для систем Patriot Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский выразил недовольство сроками поставок американских зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot, заявив, что передача вооружения отложена на несколько лет.

«Наступающей зимой это могло бы стать очень эффективным оборонным пакетом. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет», — написал он в социальных сетях.

Зеленский призвал Вашингтон пересмотреть графики поставок и найти оперативное решение, подчеркнув, что на складах США и европейских стран имеется достаточный запас необходимых ракет.

Заявление прозвучало после того, как Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3. Несмотря на согласование сделки, фактические сроки передачи боеприпасов остаются неопределенными.

Напомним, что в ночь на пятницу, 30 октября, Украина не смогла сбить ни одной баллистической ракеты из-за нехватки ракет для комплексов ПВО.