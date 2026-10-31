У Трампа снова «воцарился мир» на Украине: Американец заговорил о скорой сделке Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о приближении мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналисту Бенни Джонсону.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь договоренностей и завершить противостояние.

«Думаю, мы приближаемся к сделке. Я думаю, есть довольно неплохой шанс, что все получится», — подчеркнул Трамп.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что к завершению украинского конфликта сейчас стремятся все стороны. При этом дипломат признал, что подобное впечатление возникало и раньше. По его словам, европейские политики также стали проявлять обеспокоенность перспективами урегулирования. Ушаков связал продолжение противостояния с масштабной поддержкой Украины со стороны ЕС.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что точная дата трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пока не определена. Москва ранее выразила готовность возобновить контакты после 4 ноября. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что целью переговоров должно стать обеспечение безопасности обеих сторон, а не только временное прекращение боевых действий.