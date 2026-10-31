Революция в Польше – не в пользу России: к власти с обеих сторон рвутся русофобы Фото: REUTERS.

В Польше за власть борются русофобы, представляющие обе стороны внутриполитического конфликта. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал обострение политического кризиса в стране, связанного с противостоянием вокруг Конституционного суда.

«Внимательно наблюдаем, как польские русофобы (с обеих сторон) делят власть и насилуют право», — написал Клишас.

Парламентарий также обратил внимание на изменение методов борьбы за власть. По его словам, прежде организаторы государственных переворотов стремились прежде всего захватить контроль над силовыми структурами и каналами распространения информации. Теперь же, считает сенатор, главной целью подобных действий становится Конституционный суд.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил решение об отстранении исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского необходимостью восстановления верховенства закона. На фоне этого решения в Варшаве вспыхнули протесты, участники которых попытались прорваться в здание суда. Полиция оцепила территорию, а представители оппозиции обвинили правительство в попытке государственного переворота. Бывший президент Польши Анджей Дуда также раскритиковал действия правящей партии.