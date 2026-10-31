"Болезненный процесс": Туск объяснил отстранение главы Конституционного трибунала

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у правительства не было другого способа урегулировать ситуацию вокруг Конституционного трибунала. Об этом он сообщил в социальной сети X.

"Восстановление верховенства закона - это наш долг. После многих лет беззакония, устроенного партией "Право и справедливость", это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", - написал политик.

Так Туск прокомментировал отстранение временно исполняющего обязанности председателя судебного органа Богдана Свенчковского.

Тем временем обстановка вокруг Конституционного трибунала остается напряженной. Протестующие окружили здание суда и попытались взять его штурмом. После полиция заняла оборону у здания.

Бывший президент Польши Анджей Дуда назвал действия правящей партии "Гражданская платформа" в отношении Конституционного трибунала манипуляцией. Он обвинил парламент в намеренном затягивании процедуры назначения новых судей.

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