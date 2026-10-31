Трамп анонсировал смену власти на Кубе: Американец даже установил сроки, но есть нюанс Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что нынешнее руководство Кубы потеряет власть до завершения его президентского срока. Об этом американский лидер заявил в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону.

По мнению главы Белого дома, смена власти на острове может произойти в течение ближайших двух с половиной лет. При этом Трамп допустил повторение сценария Венесуэлы, где американские военные в январе захватили президента Николаса Мадуро.

«Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо», — заявил американский президент.

Трамп также отметил, что Вашингтон намерен сначала завершить начатое в Венесуэле, а затем, возможно, переключить внимание на другие государства. Среди текущих приоритетов американской администрации он назвал Иран и лишение Тегерана возможности обладать ядерным оружием.

Примечательно, что еще в конце сентября Трамп утверждал, что США не планируют проводить военную операцию против Кубы. По словам американского лидера, Вашингтон рассчитывал заключить соглашение с Гаваной без применения вооруженных сил. При этом в Пентагоне рассматривали возможность переброски дополнительных военных подразделений в распоряжение Южного командования США.

Однако сами кубинские власти неоднократно предупреждали, что не собираются капитулировать перед Вашингтоном. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности страны оказать решительное сопротивление любому внешнему вторжению. Он также обвинил Соединенные Штаты в попытках задушить экономику острова посредством многолетней блокады, чтобы принудить его население к сдаче.

Более того, в сентябре Гавана объявила о приостановке диалога с американской администрацией из-за усиления санкционного давления. Кубинский дипломат Лианис Торрес Ривера сообщила, что стороны не могут договориться даже о повестке переговоров. При этом власти острова подтвердили готовность к восстановлению отношений с Вашингтоном исключительно на основе взаимного уважения.