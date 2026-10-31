В НАТО снова заговорили о войне с Россией: Главком выдал неоднозначное заявление Фото: REUTERS.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич не считает военное столкновение альянса с Россией неизбежным. Об этом американский генерал заявил в интервью латвийскому порталу LSM.

По мнению военачальника, странам НАТО необходимо продолжать подготовку к возможному противостоянию с Москвой. При этом Гринкевич полагает, что именно готовность к военному конфликту может помочь избежать его начала.

«Я не считаю конфликт неизбежным. Нам просто нужно убедиться, что мы к нему готовы», — подчеркнул генерал.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не стремится к войне с европейскими государствами. На пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка 29 октября глава государства подчеркнул, что Москва поддерживает любые шаги по восстановлению полноценных отношений со странами ЕС. При этом Путин предупредил, что Москва готова к возможному военному столкновению, если другая сторона решится на такой шаг. Российский лидер также отметил, что в случае серьезного обострения конфликта победителей в нем не будет.