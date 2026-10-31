Криптобиржа Binance возместила 90% украденных при атаке хакеров активов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Биржа криптовалют Binance возместила 90% активов, украденных в результате хакерской атаки. Об этом говорится в сообщении площадки.

«На сегодняшний день этот показатель (покрытия убытков - прим. ред.) достиг 90%. Активы в BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC обеспечены в полном объеме», - сообщают представители криптобиржи.

Как заявили в Binance, площадка продолжит приобретать недостающие активы, пока объем их возмещения не достигнет 100%.

Ранее KP.RU сообщал, что биржа Binance оценила ущерб от хакерской атаки в 6,3 млрд долларов. По предварительным данным, взлом был организован и осуществят хакерами из северокорейской группировки «TraderTraitor», которая также была причастна к атаке на биржу Bybit. На совершение крупнейшего ограбления в мире преступникам потребовалось всего 20 минут.