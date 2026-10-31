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НовостиОбщество31 октября 2026 16:39

В Москве временно закрыли музей-заповедник «Царицыно»

Доступ на территорию музея-заповедника «Царицыно» в Москве временно ограничен
Мария МАМАЕВА
В Москве временно закрыли музей-заповедник «Царицыно»

В Москве временно закрыли музей-заповедник «Царицыно»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

В Москве в субботу, 31 октября, временно приостановили работу музея-заповедника «Царицыно», закрыв его территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сейчас доступа на территорию парка для посетителей нет. Других подробностей в связи с решением не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что российская сторона получила от США предупреждение о подготовке террористического акта в Москве. Согласно заявлению Федеральной службе безопасности РФ, сведения от американской стороны поступили в ведомство в субботу, 31 октября, по партнерским каналам взаимодействия.

Спецслужбы России также приступили к проведению соответствующих мероприятий на фоне полученных сведений.