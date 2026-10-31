В Москве временно закрыли музей-заповедник «Царицыно» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

В Москве в субботу, 31 октября, временно приостановили работу музея-заповедника «Царицыно», закрыв его территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сейчас доступа на территорию парка для посетителей нет. Других подробностей в связи с решением не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что российская сторона получила от США предупреждение о подготовке террористического акта в Москве. Согласно заявлению Федеральной службе безопасности РФ, сведения от американской стороны поступили в ведомство в субботу, 31 октября, по партнерским каналам взаимодействия.

Спецслужбы России также приступили к проведению соответствующих мероприятий на фоне полученных сведений.