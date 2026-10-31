Рубио: США открыты дипломатическому решению конфликта с Ираном, контакты идут Фото: REUTERS.

США готовы к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном и не намерены устанавливать жесткие сроки для достижения соглашения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

По словам главы Госдепартамента, Вашингтон продолжает поддерживать многочисленные контакты по иранскому вопросу. В частности, обсуждения проходят при участии посредников.

Рубио подчеркнул, что американская сторона остается открытой к поиску дипломатического решения, если удастся выработать приемлемые договоренности. При этом конкретных сроков завершения переговорного процесса США обозначать не собираются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, если поступит соответствующая просьба. По словам представителя Кремля, Россия поддерживает дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта. Он также подчеркнул необходимость поиска решений, которые позволят снизить напряженность в регионе.

При этом еще 22 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не ведет прямых переговоров с Ираном. Американский лидер тогда допустил изменение ситуации в ближайшем будущем, однако никаких конкретных прогнозов давать не стал. Глава Белого дома также выразил надежду на скорое завершение конфликта, не раскрыв подробностей возможного урегулирования.