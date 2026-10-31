В Польше оппозиция внесла в сейм вотум недоверия правительству Туска

Дональд Туск Фото: REUTERS.

В Польше оппозиционная партия «Развитие плюс» внесла в Сейм вотум недоверия правительству премьер-министра республики Дональда Туска. Об этом сообщил бывший премьер страны Матеуш Моравецкий.

«Мы направляем ходатайство о вотуме недоверия в отношении правительства Туска», - написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Моравецкий также предложил назначить на пост технического премьер-министра бывшего политика партии «Право и справедливость» Марека Юрека на время формирования нового кабинета министров.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше прошли протесты у Конституционного суда после отстранения от должности председателя суда Богдана Свенчковского. Демонстранты также предприняли попытку взять здание штурмом, но были остановлены правоохранителями. При этом Туск заявил, что у правительства не было другого способа урегулировать ситуацию.