В Польше заявили о госперевороте: что говорят власти

Конституционный трибунал Польши заявил о государственном перевороте Фото: REUTERS.

Польский премьер Дональд Туск направил сотрудников силовых структур для захвата Конституционного трибунала страны, заявляют депутаты сейма. Утверждается, что в стране происходит госпереворот. Так заявили в пресс-службе Конституционного трибунала Польши в соцсети Х.

Вблизи Конституционного суда уже несколько недель проводятся акции протеста против оппозиции. Это связано с решением Дональда Туска назначить судьей парламента бывшего министра Марчину Береку.

Сейчас здание трибунала окружили демонстранты, сообщают местные СМИ.

Дональд Туск ранее обвинил лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского в желании вывести страну из Евросоюза. Политик заявил, что за это в Польше сейчас идет "жестокая борьба". Премьер-министр "не намерен ее проиграть", сказал Дональд Туск.

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