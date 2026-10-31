Гуманитарная миссия в Алешках завершена: подробности

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Гуманитарная миссия а Алешках подошла к концу. Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в своем канале в Max, все прошло успешно.

Она отметила, что все договоренности по вывозу жителей были успешно соблюдены с обеих сторон. Лантратова добавила, что в Алешки было доставлены продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и пр.

Фото: канал в Max Яны Лантратовой

Жители, которые решили выехать на территорию России добрались пунктов временного размещения. Лантратова отметила, что встречала их лично.

"Огромное спасибо нашим военным и сапёрам. За безопасными маршрутами — их опасная работа, выдержка и ответственность. Они обеспечили безопасность жителей, российской и украинской делегаций. Благодарю каждого, кто готовил миссию, доставлял помощь и встречал людей. Отдельное спасибо Главе Республики Крым Сергею Аксёнову.", - добавила она в сообщении.

Фото: канал в Max Яны Лантратовой

Также Лантратова выразила отдельную благодарность Мелании Трамп за ее личное участие в миссии в Алешках. Росссийская и украинская стороны договорились о регулярных гуманитарных акциях. Лантратова добавила, что Алешки - это первый шаг. Людям, живущим на линии боевого соприкосновения и в дальнейшем будет оказываться гумпомощь.

Подробнее об эвакуации жителей из Алешек читайте в репортаже военкора KP.RU Дмитрия Стешина.