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НовостиВ мире31 октября 2026 18:32

Туск выступит с обращением к жителям Польши на фоне кризиса в стране

Туск обратится к нации в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда Польши
Мария МАМАЕВА
Туск выступит с обращением к жителям Польши на фоне кризиса в стране

Туск выступит с обращением к жителям Польши на фоне кризиса в стране

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступит с обращением к жителям республики на фоне возникшего в стране кризиса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы канцелярии политика, опубликованном в соцсети X.

«Премьер Дональд Туск выступит с обращением», - сообщает офис Туска.

Уточняется, что выступление премьер-министра начнется в 20:00 по местному времени (в 22:00 по московскому времени).

Напомним, что в Польше прошли протесты у Конституционного суда. Причиной стало решение об отстранении от должности председателя суда Богдана Свенчковского, назначив на его место бывшего министра Марчину Береку. Демонстранты предприняли попытку взять здание штурмом, однако были остановлены правоохранителями.

При этом Туск на фоне инцидента заявил, что у правительства не было другого способа урегулировать возникшую ситуацию.