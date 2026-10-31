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НовостиОбщество31 октября 2026 19:34

На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась магнитная буря
Мария САЛЬНИКОВА
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Магнитная буря уровня G1 началась на Земле вечером в субботу, 31 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

По данным ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время находится на отметке G1. По пятибалльной шкале G5 означает «экстремально сильную» бурю, а G1 — «слабую» .

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировали, что 31 октября Землю накроет буря с мощностью на уровне от G1 до G2. Причиной называли воздействие корональной дыры на Солнце, которая выходит на линию взаимодействия с планетой.

Подробный прогноз магнитных бурь читайте здесь на KP.RU.