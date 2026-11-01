KP.RU: Россиянка Медведева добивается права родить пять "замороженных детей"

Бывший муж Евгении Медведевой написал заявление с требованием уничтожить пять эмбрионов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В 2020 году россиянка Евгения Медведева путем ЭКО родила сына. Москвичка преодолела круги сложных медицинских процедур. По итогу в ее камере хранилось еще пять неиспользованных эмбрионов. С мужем Евгения развелась после рождения первого ребенка. Затем бывший супруг написал заявление с требованием уничтожить оставшиеся эмбрионы. Сейчас россиянка добивается права родить пять замороженных детей. Об этом Евгения рассказала в интервью KP.RU.

"Я православный человек, и для меня это не биоматериал. Это же дети, наши дети", - прокомментировала женщина.

Евгения неоднократно ходила по судам, чтобы добиться своего. Она планирует родить "хотя бы еще одного" малыша. Москвичка объяснила, что больше не сможет участвовать в протоколах ЭКО. Поэтому оставшиеся эмбрионы - ее единственный шанс вновь стать мамой.

"В решении прямо написано: "при возникновении неопределённости касательно дальнейшей судьбы эмбриона должна действовать презумпция его сохранения, а приоритет должен быть отдан лицу, настаивающему на имплантации", - проинформировала адвокат Евгении Юлия Мищенко.

Москвичка заверила, что не нуждается в алиментах от бывшего мужа. Она будет растить детей самостоятельно.

"Я даже в суде это заявляла и ходатайства соответствующие писала, что согласна, чтобы моего бывшего мужа признали просто донором, ведь доноров не могут заставить признавать отцовство, содержать детей", - пояснила Евгения Медведева.

Отложенное материнство - программа сохранения яйцеклеток для возможного использования в будущем. Их замораживают методом витрификации и хранят при сверхнизкой температуре.