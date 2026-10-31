Юлия Мендель осудила Зеленского за идею расширения переговорного формата Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить формат переговоров с Москвой и Вашингтоном. Он считает, что за стол следует пригласить представителей от ЕС и Турции. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала эту идею. Она сыронизировала над заявлением киевского главы в соцсети Х.

"Эта формула обречена на успех, иначе никак. Если в трехстороннем формате технические переговоры ни к чему не привели, то, конечно, с участием Европы и расширением формата все, очевидно, наладится", - пошутила Юлия Мендель.

Бывший пресс-секретарь Зеленского отметила, что за стол переговоров тогда стоит в первую очередь позвать Францию. Так показали карты таро, добавила Юлия Мендель.

Британский военный эксперт Александр Меркурис считает, что Зеленский на самом деле не заинтересован в переговорах с Россией. Он рассчитывает покинуть Украину, когда будет удобно, заключил аналитик.