Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 октября 2026 20:31

"Формула обречена на успех": Мендель посмеялась над идеей Зеленского по встрече с РФ и США

Юлия Мендель осудила Зеленского за идею расширения переговорного формата
Алина КОЧНЕВА
Юлия Мендель осудила Зеленского за идею расширения переговорного формата

Юлия Мендель осудила Зеленского за идею расширения переговорного формата

Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить формат переговоров с Москвой и Вашингтоном. Он считает, что за стол следует пригласить представителей от ЕС и Турции. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала эту идею. Она сыронизировала над заявлением киевского главы в соцсети Х.

"Эта формула обречена на успех, иначе никак. Если в трехстороннем формате технические переговоры ни к чему не привели, то, конечно, с участием Европы и расширением формата все, очевидно, наладится", - пошутила Юлия Мендель.

Бывший пресс-секретарь Зеленского отметила, что за стол переговоров тогда стоит в первую очередь позвать Францию. Так показали карты таро, добавила Юлия Мендель.

Британский военный эксперт Александр Меркурис считает, что Зеленский на самом деле не заинтересован в переговорах с Россией. Он рассчитывает покинуть Украину, когда будет удобно, заключил аналитик.