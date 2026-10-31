Туск выступил с обвинениями в адрес Навроцкого после попытки госпереворота в Польше

Туск заявил, что Навроцкий уничтожил верховенство права в Польше Фото: REUTERS.

Польский премьер Дональд Туск прокомментировал пятничный митинг у Конституционного суда в Варшаве. Он возложил ответственность за произошедшее на главу государства Кароля Навроцкого. Премьер обвинил президента Польши в уничтожении верховенства права в стране. Ролик такого содержания Дональд Туск опубликовал в соцсетях.

Премьер-министр заявил, что не пойдет на компромисс по ситуации вокруг Конституционного суда. Он считает, что добивается справедливости.

"Атака на суд и его судей является очередным этапом процесса уничтожения верховенства права PiS и президентами Дудой и Навроцким", - сказал Дональд Туск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обострение ситуации в Польше. Дипломат напомнила министру иностранных дел Радославу Сикорскому о его высказывании на саммите G20 про "неловкий момент".