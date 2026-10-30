"Неловкий момент настал": Захарова обратилась к Сикорскому на фоне госпереворота в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение ситуации в Польше, напомнив министру иностранных дел Радославу Сикорскому о его высказывании про "неловкий момент".

Накануне Сикорский назвал присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте "неловким моментом". Дипломат обратила внимание на эти слова.

"Кажется, к вечеру в Польше наступил "неловкий момент", пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?" - написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, что в пятницу у здания Конституционного суда собрались протестующие, часть которых попыталась проникнуть внутрь. Полиция пресекла попытку штурма и задержала нескольких участников акции.

Ранее KP.RU сообщал, что Конституционный трибунал заявил о происходящем в Польше государственном перевороте. На фоне событий президент Кароль Навроцкий принял решение досрочно прервать визит в Сенегал и вернуться в Варшаву.

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