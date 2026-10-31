Глава Верховного суда Польши Капиньский созвал собрание судей из-за кризиса

Председатель ВС Польши созвал внеочередное собрание судей из-за конституционного кризиса Фото: REUTERS.

В Польше наблюдается конституционный кризис. На этом фоне председатель Верховного суда страны Збигнев Капиньский созвал внеочередное собрание судей. Они обсудят "угрозы конституционному порядку" государства. Так сообщил судья Камиль Зарадкевич в соцсети Х.

По его информации, встреча пройдет днем 3 ноября. В постановлении о цели собрания говорится, что ЧС в стране не позволяет соблюсти определенный правилами недельный срок уведомления о заседании.

"Первый председатель Верховного суда созвал чрезвычайное общее собрание судей Верховного суда", - проинформировал Камиль Зарадкевич.

Премьер Польши Дональд Туск прокомментировал митинг у Конституционного суда. Он обвинил президента страны Кароля Навроцкого в уничтожении верховенства права в республике. Дональд Туск добавил, что не пойдет на компромисс по ситуации вокруг Конституционного суда.