Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 октября 2026 21:05

Глава Верховного суда Польши Капиньский созвал собрание судей из-за кризиса

Председатель ВС Польши созвал внеочередное собрание судей из-за конституционного кризиса
Алина КОЧНЕВА
Председатель ВС Польши созвал внеочередное собрание судей из-за конституционного кризиса

Председатель ВС Польши созвал внеочередное собрание судей из-за конституционного кризиса

Фото: REUTERS.

В Польше наблюдается конституционный кризис. На этом фоне председатель Верховного суда страны Збигнев Капиньский созвал внеочередное собрание судей. Они обсудят "угрозы конституционному порядку" государства. Так сообщил судья Камиль Зарадкевич в соцсети Х.

По его информации, встреча пройдет днем 3 ноября. В постановлении о цели собрания говорится, что ЧС в стране не позволяет соблюсти определенный правилами недельный срок уведомления о заседании.

"Первый председатель Верховного суда созвал чрезвычайное общее собрание судей Верховного суда", - проинформировал Камиль Зарадкевич.

Премьер Польши Дональд Туск прокомментировал митинг у Конституционного суда. Он обвинил президента страны Кароля Навроцкого в уничтожении верховенства права в республике. Дональд Туск добавил, что не пойдет на компромисс по ситуации вокруг Конституционного суда.