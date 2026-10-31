Улицы в Киеве остались обесточенными, свет отсутствует более 16 часов Фото: REUTERS.

В столице Украины фиксируют серьезные проблемы в подаче электричества. В некоторых домах свет отсутствует более 16 часов. Улицы остались обесточенными. Соответствующими кадрами поделилось местное издание "Инсайдер".

Оно указало на существенные проблемы с электроснабжением в Киеве. Согласно опубликованным графикам, жители в основном сидят без света по 12 и более часов.

Киевляне пишут в соцсетях, что электричество в некоторых районах 31 октября давали лишь на несколько минут.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране сложилась сложная ситуация с электроснабжением. По его словам, всё из-за повреждения нескольких ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Фиксируются проблемы на ТЭЦ в Киеве, Днепропетровске и Харькове, добавил Зеленский. Кроме того, повреждения заметили на четырех электроподстанциях в Днепропетровской области, пояснил бывший комик.