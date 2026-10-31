Зеленский сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в регионах Украины Фото: REUTERS.

На Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением из-за повреждения нескольких ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, фиксируются повреждения теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве, Днепропетровске и Харькове, а также четырех электроподстанций в Днепропетровской области.

«Сложная ситуация с электроснабжением в наших регионах. Без электричества около 200 тысяч семей в Днепропетровске и области. Без света еще более 80 тысяч семей в Киевской области», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в субботу, 31 октября, жители Киева могут остаться без электричества на 18 часов из-за жестких графиков отключения. Ограничивать электроснабжения собираются большую часть суток.

Мэр Виталий Кличко в интервью BBC заявил, что Киев остался без собственной генерации электроэнергии и ежедневно потребляет около двух гигаватт. По его словам, электроснабжение города зависит от единой энергосистемы Украины, а без света останавливается весь городской транспорт, возникают перебои с водоснабжением и другими жизненно важными услугами.

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