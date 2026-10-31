Россияне с 1 ноября должны оформлять визы для въезда в Черногорию

Вступило в силу решение властей Черногории о вводе виз для граждан России Фото: REUTERS.

Для граждан РФ 1 ноября вступил в силу визовый режим въезда в Черногорию. Безвиз действовал более 15 лет. С ноября 2026 года по решению Подгорицы ситуация вновь меняется.

Так, для посещения Черногории россиянам требуется заранее оформить разрешение на въезд и пребывание в стране. Однако решение коснулось не только граждан РФ. Подгорица также отменила безвиз с Беларусью и Турцией.

Российский союз туриндустрии предупредил, что стоимость визы в Черногорию обойдется в 35 евро за взрослого. Для детей до 14 лет документ будет стоить в два раза дешевле.

Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley Passport Index. Согласно приведенным данным, 114 стран мира открыты для граждан РФ без предварительного оформления виз.