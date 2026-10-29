Несколько популярных у россиян стран изменили правила въезда: какие новшества ждут туристов

С 1 ноября Черногория вводит визы для граждан России Фото: Евгения ГУСЕВА.

В свежем рейтинге «силы паспортов» Henley Passport Index Россия заняла 50-е место. И это хорошо. Рейтинг показывает, сколько стран мира открыты без предварительного оформления виз для граждан каждого государства. Для россиян - 114. Больше половины имеющихся на планете стран. Для сравнения: у туристов из Турции, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана и многих других стран выбор безвизовых направлений меньше, чем у нас.

Впрочем, буквально в эти выходные одной безвизовой страной для российских путешественников станет меньше. Есть и другие новшества.

ЧЕРНОГОРИЯ: ОСТОРОЖНО, ЕВРОПА ЗАКРЫВАЕТСЯ

С 1 ноября Черногория вводит визы для граждан РФ. И не какие-нибудь условные электронные, а полноценные и очень похожие на Шенген (в который балканская страна не входит). Решение очевидно политическое - Черногория стремится вступить в ЕС. И визы вводит не только для нас, но и для туристов из Китая, Турции, Белоруссии.

Подавать документы теперь нужно в визовый центр VFS Global - тот же, где подают заявки на визы в Испанию, Португалию, на Кипр. Центры открыты в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.

! Визовый сбор - 35 евро, для детей до 14 лет 17,5 евро.

! Загранпаспорт должен действовать минимум 90 дней после окончания поездки.

! Нужны брони отелей и авиабилетов.

! Выписка из банка о том, что у вас есть хотя бы 50 евро на каждый день вояжа.

! Медстраховка на весь срок путешествия.

! Заявку рассматривают минимум 2 - 3 недели.

Визы обещают выдавать как однократные, так и многократные, на срок до 5 лет, если путешественник обоснует, что ему надо часто бывать в Черногории. Например, по семейным причинам или бизнесу. Обычный отдых вряд ли станет веским аргументом. Важно, что это именно национальные визы, по ним разрешен въезд только в Черногорию. Но если у вас (ну вдруг) есть шенгенская виза - с ней можно побывать и в Будве или Которе.

Эксперты туристического рынка единодушны: от введения виз пострадают в первую очередь черногорские курорты, отели и рестораны. Минувшим летом на адриатическом побережье страны отдохнули около 25 тысяч россиян. Теперь гостей явно станет меньше - на 25 - 30%, по оценка Российского союза туриндустрии.

- Несмотря на то, что черногорские власти рапортуют о более чем 100 тысячах поездок россиян за первое полугодие 2026 года, их львиная доля - это владельцы недвижимости в стране. Классических туристов силы 10-15 тысяч - столько в сезон прилетает в Анталью за сутки. С отменой безвиза туризм в Черногорию, считай, закончился, - обрисовал масштаб вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Безвизовыми для россиян в Старом Свете остаются Сербия (туда летают прямые рейсы Air Serbia. Морских курортов нет, но есть горнолыжные) и Босния и Герцеговина (ей принадлежит небольшой кусочек побережья Адриатического моря). Формально еще Андорра, но добраться в это маленькое государство в Пиренеях можно только через Францию или Испанию - а значит, без шенгена не обойтись.

ТАИЛАНД: ОТПУСК УКОРОТИЛИ ВДВОЕ

С середины сентября в Таиланде сократили сроки безвизового пребывания для туристов. Справедливости ради - для путешественников со всего мира. Но для россиян тоже. Теперь гостить в королевстве без заморочек с документами можно 30 дней. А не 60 дней, как было раньше.

Обычным отпускным все равно - они летят на Пхукет и в Паттайю на две недели, максимум на три. Сложнее стало зимовщикам и удаленщикам, которые привыкли проводить в Тае холодные месяцы. Но и тут выход есть: можно продлить пребывание в стране ещё на 30 дней, обратившись в миграционный офис.

С середины сентября в Таиланде сократили сроки безвизового пребывания для туристов Фото: Виктория МИНАЕВА.

Напомним также, что для въезда в Таиланд нужна электронная миграционная карта. Ее можно оформить в приложении THIM, работающем в том числе и на русском языке (что приятно), на сайте иммиграционной службы или в аэропорту после прибытия.

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ЕГИПЕТ: QR-КОД ВМЕСТО НАКЛЕЙКИ

Египет, одна из самых популярных у наших туристов стран, тоже меняет условия въезда. К счастью, не критично. Египет вводит цифровые визы вместо привычных марок в паспорте. Пока - только для прилетающих в аэропорт Каира. Туда из России летают «Аэрофлот» и национальный перевозчик Страны пирамид EgyptAir.

Цифровую визу, как разъяснили в посольстве РФ в Египте, можно оформить на специальном сайте https://visaonarrival.gov.eg/home/landing, в приложенииVisa On Arrival Egypt или в автоматах в аэропорту Каира. Стоимость $36. Проблема в том, что во всех случаях виду оплачивают банковскими картами - и российские из-за санкций не сработают.

Египет, одна из самых популярных у наших туристов стран, тоже меняет условия въезда Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Что делать? Идти в в отделения банков в зоне прилета в аэропорту и платить ту же сумму наличными в долларах, объяснили в посольстве.

Важно: пока цифровые визы введены только для прибывающих в аэропорт Каира. Из России туда летят ценители истории, чтобы посмотреть на пирамиды и побывать в новом грандиозном музее рядом с ними, или транзитом - в Европу или страны Африки.

Самыми массовыми маршрутами остаются Хургада и Шарм-эль-Шейх на Красном море. Там все по старинке, с наклейками, а в Шарме вообще можно получить бесплатный «синайский штамп». Хотя вскоре цифровые визы планируют распространить и на эти аэропорты.

Кстати, скоро из России могут запустить новые прямые рейсы в Египет, сообщили в Росавиации. На красноморский курорт Марса-Алам в 280 км к югу от Хургады и в аэропорт Сфинкс - прямо около пирамид Гизы.

КСТАТИ

Стран, отменяющих для нас визовые препоны, все же больше. В 2026 году безвизовой для граждан РФ стала Саудовская Аравия, в 2025-м - Китай, Оман и Иордания.

Сейчас идут переговоры о безвизовом режиме с двумя странами Персидского залива - Бахрейном и Кувейтом, сообщил замглавы МИД Георгий Борисенко. В обе летают прямые рейсы из Москвы.

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