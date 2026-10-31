Мелания Трамп умоляет мужа не делать одну неподобающую вещь на публике: вот о чём речь

Трамп рассказал, что жена просит его не танцевать на публике. Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп регулярно просит своего мужа не танцевать на публике. Президент США Дональд Трамп рассказал, что супруга считает такое поведение неподобающим для главы государства. Американский лидер сообщил об этом нюансе своей семейной жизни на митинге во Флориде в субботу 31 октября.

«Дорогой, пожалуйста, больше не танцуй. Ты же президент», — процитировал Меланию Трамп.

Ранее Трамп продемонстрировал новые движения на бизнес-форуме в Майами, он отплясывал перед публикой около минуты.

А вот во время визита в Японию в 2025 году Трамп во время визита в Японию исполнил танец на палубе авианосца USS George Washington. Ситуация получилась трагикомической: президент танцевал перед американскими военными, которые рисковали остаться без зарплаты из-за шатдауна.

При этом публичные танцевальные движения, которые демонстрировал бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, многие сочли пародией на танцы Трампа и расценили как последнюю каплю, побудившую президента США начать операцию по похищению венесуэльского лидера.