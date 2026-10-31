В Москве готовили теракт: ФСБ России выступила с комментариями

ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Федеральной службе безопасности России предупредили о возможном планировании третьими лицами ЧП в Москве. ФСБ получила от американской стороны данные о подготовке теракта в столице РФ. Так пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о возможном инциденте в Москве поступила днем 31 октября. Подробности об этом остаются неизвестными.

"По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа", - оповестили в Федеральной службе безопасности РФ.

Вслед за ведомством с комментарием выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул важность сотрудничества служб безопасности России и Соединенных Штатов. По мнению Кирилла Дмитриева, Вашингтон проинформировал Москву о готовящемся теракте "в духе доброй воли". США также распространили публичное предупреждение об этом, указал глава РФПИ. Сотрудничество служб безопасности стран имеет жизненно важное значение в глобальном смысле, сообщил Кирилл Дмитриев.

ФСБ также опубликовала видео с допроса, на котором диверсанты признаются в подготовке атаки на объекты ПВО и энергетики в Московской области. Они планировали теракт по указу СБУ. Один из агентов, согласно кадрам, достал из лесного тайника дроны и компоненты взрывчатых устройств. Куратор дал ему инструкции по телефону. Затем диверсанты осуществили сборку БПЛА в машине. Второй агент при этом вел видеосъемку. Выяснилось, что вся операция находилась под постоянным наблюдением сотрудников ФСБ.

Кроме того, в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что с июля 2025 года в различных регионах страны задержали 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет. Они совершили преступления под психологическим воздействием украинских спецслужб. В ЦОС ФСБ отметили, что Киев активно использует популярный среди молодежи чат-бот знакомств. Его находят в мессенджере Telegram. С помощью обмана и манипуляций россиян пытаются вовлечь в совершение диверсий и террористических актов. Чаще всего с такими просьбами обращаются к молодым людям.