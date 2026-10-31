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НовостиПолитика31 октября 2026 22:07

Глава МИД Украины заявил о готовности Киева прекратить огонь в зоне СВО

Андрей Сибига: Украина готова немедленно прекратить огонь на всех участках
Алина КОЧНЕВА
Андрей Сибига: Украина готова немедленно прекратить огонь на всех участках

Андрей Сибига: Украина готова немедленно прекратить огонь на всех участках

Фото: REUTERS.

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с громким заявлением. По его словам, Киев готов немедленно прекратить огонь на всех направлениях в зоне СВО. Так Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Министр утверждает, что Украина действовала добросовестно в ситуации с Алешками Херсонской области. Такие договоренности могут стать мерой укрепления доверия между сторонами, считает Андрей Сибига.

Глава МИД Украины заверил, что боевые действия можно остановить "везде и навсегда". Он назвал успешной миссию в Алешках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что точные даты трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби объявят после окончательного согласования. Встреча активно планируется. Сергей Лавров уточнил, что он непосредственно не участвует в подготовке беседы.