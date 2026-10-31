Надбавку к пенсии пересчитают для некоторых категорий россиян с 1 ноября

Некоторых российских пенсионеров ожидает перерасчёт надбавки к пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Пересчёт ежемесячной надбавки к пенсии представителям двух профессиональных сфер произойдёт с 1 ноября. Об этом напомнила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Речь идёт о членах экипажей гражданских самолётов и работниках угольной промышленности.

«С 1 ноября Социальный фонд проведет очередной плановый перерасчет для членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Правовой основой для этого служат два специальных закона», - сказала Кутарова РИА Новости. Она уточнила, что сумма может как вырасти, так и уменьшиться.

Эта корректировка производится автоматически четыре раза в год, добавила Кутарова.

Напомним, россияне, которым пенсия обычно поступает с 1-го по 10-е число месяца, в декабре получат две выплаты.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия россиян по старости вырастет в 2027 году и приблизится к 30 тысячам рублей.

Также сообщалось, что названы регионы России с самой высокой и низкой пенсией работающих граждан.