Турция хочет возобновить вывоз российского и украинского зерна через Чёрное море

Турция работает над возобновлением поставок российского и украинского зерна через Чёрное море. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Турция работает над возобновлением вывоза зерна из РФ и Украины на мировые рынки через Чёрное море.

«У нас очень интенсивный график контактов по этому вопросу. В частности, мы ведем серьезную работу для того, чтобы зерно могло вывозиться через Черное море и поступать на международные рынки», - сказал министр иностранных дел республики Хакан Фидан после встречи глав МИД стран – участников G20. Его слова цитируют турецкие СМИ.

Фидан назвал чрезвычайно серьёзной проблемой то, что российские и украинские зерно и энергоресурсы не могут поступать на мировые рынки через Чёрное море. Особенно опасной Фидан назвал ситуацию в сфере продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что логистический кризис случился после ограничения доступа судов к ряду портов Украины в Черном море, десятки судов ожидают погрузки в портах.

Тем временем Россия направила экспорт зерна через Балтику из-за ситуации в Черном море.

Также сообщалось, что Россия поддерживает контакты с Турцией и другими государствами по вопросам безопасности в Черном море.