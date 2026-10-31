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НовостиПолитика31 октября 2026 22:20

Казахстан приступил к вводу системы разрешений на въезд иностранцев в страну

Власти Казахстана введут обязательные электронные разрешения на въезд в 2027-м
Алина КОЧНЕВА
Власти Казахстана введут обязательные электронные разрешения на въезд в 2027-м

Власти Казахстана введут обязательные электронные разрешения на въезд в 2027-м

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Руководство Казахстана приняло решение внедрить систему электронных разрешений на въезд иностранцев. Они начнут действовать в 2027 году. Реализация этого решения началась с 1 ноября. Так сказано в постановлении правительства Казахстана.

На первом этапе режим будет действовать в автомобильном пункте пропуска "Урлютобе" на границе с Россией. Второй этап стартует 1 января 2027 года. Новый режим запустят в аэропортах Астаны и Алма-Аты. С 1 марта он начнет действовать в других пунктах пропуска.

"С 1 ноября 2026 года в пунктах пропуска государственной границы Республики Казахстан: международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска "Урлютобе" (Павлодарская область), "Аухатты" (Жамбылская область), "Атамекен" (Туркестанская область) и "Нурлы жол" (Жетысуская область), без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления", - говорится в документе.

Для граждан России 1 ноября вступил в силу визовый режим въезда в Черногорию. Для посещения страны теперь требуется заранее оформить разрешение.